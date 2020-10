'Coop, le mascherine a 30 cent hanno capacità filtrante del 98%'

'Le mascherine chirurgiche a marchio Coop sono dispositivi medici classe 1 di tipo II prodotte nel rispetto della norma tecnica UNI EN 14683:2019. Le mascherine di tipo II hanno una capacità filtrante superiore al 98% (mentre per il tipo I è richiesto solo il 95%). Quanto sostenuto dalla signora è quindi ascrivibile alle mascherine chirurgiche di tipo I: non è però il caso delle mascherine chirurgiche a marchio Coop in vendita nei negozi della Cooperativa a 0,30 centesimi l’una'. Così Coop Alleanza 3.0 torna sulla vendita nei suoi market di mascherine a 30 centesimi l'una ( qui l'articolo ) e lo fa replicando a sollecitazioni giunte alla nostra redazione. 'La mascherina chirurgica - aveva fatto notare una nostra lettrice - non ha un indice di filtrazione del 98%. Non disinformiamo'.Ecco dunque la replica della Coop. Appunto per non disinformare.