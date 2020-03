Coronavirus, a Villa Rosa di Modena l'attività è ripresa regolarmente

'La clinica Villa Rosa di Modena a partire da ieri (4 marzo) ha ripreso l'attività diagnostica ed è ora possibile per i pazienti accedere al suo Poliambulatorio, nel rispetto dei più alti standard di sicurezza'. Lo comunica la clinica stessa.

Come noto, lo scorso 29 febbraio, a seguito della segnalazione di un paziente positivo al coronavirus, l'attività era stata sospesa in via precauzionale per garantire la sicurezza degli utenti. La struttura ha subito provveduto alla sanificazione del reparto di Diagnostica e dell'area dell'accettazione, secondo la procedura prevista dalla normativa per il coronavirus. A seguito di questo intervento, l'attività è ripresa regolarmente nella giornata di ieri.