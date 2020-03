Coronavirus: altri 2 morti in Emilia Romagna, 5 nuovi casi a Modena

Salgono a 335 i casi di coronavirus in Emilia Romagna, 50 in più rispetto a ier i. Si tratta di 212 casi a Piacenza, 61 a Parma, 8 a Reggio Emilia, 29 a Modena (dove si registrano dunque 5 nuovi casi rispetto a ieri), 3 a Bologna, 2 a Ravenna, 1 a Forlì e 19 a RiminiOggi si registrano due morti in più che fanno salire a 11 i decessi in Emilia Romagna: si tratta di un uomo di Bergamo di 62 anni che era ricoverato a Parma (caso sul quale sono in corso approndimenti) e di una paziente di Fiorenzula di 95 anni, ricoverata a Piacenza.Attualmente in Regione sono 160 le perone in isolamento domiciliare, 164 gli ospedalizzati e di questi 16 in terapia intensiva.I dati sono stati dati alle 17.30 di oggi dall'assessore alla sanità Raffaele Donini.