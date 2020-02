Coronavirus: annullati convegno, concerto della Polizia e Vie Festival

A seguito dell'ordinanza del Presidente della Regione Bonaccini e del Ministro della Sanità Speranza che prevede, quali misure per contrastare la diffusione del coronavirus, la sospensione delle attività di tutte le scuole di ogni genere e grado, asili nido, università, musei, manifestazioni ed eventi e procedure concorsuali, il convegno “L’autorità di pubblica sicurezza” e il Concerto della Banda Musicale della Polizia di Stato, organizzati dalla Questura di Modena, in programma il prossimo 25 febbraio, sono annullati e rinviati a data da destinarsi . Lo ha comunicato la Polizia di Stato.



In seguito all’ordinanza emanata oggi dal presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e dal Ministro della Salute Roberto Speranza per contrastare la diffusione del Coronavirus, la direzione di Emilia Romagna Teatro Fondazione ha comunicato l’annullamento degli appuntamenti della XV edizione di VIE Festival in programma da lunedì 24 febbraio a domenica 1 marzo in tutte le sue sedi.