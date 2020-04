Coronavirus, donati 3,5 milioni in un mese ai 2 ospedali di Modena

In meno di un mese sono stati donati 3,5 milioni di euro, tra contanti, beni e attrezzature, ai due ospedali modenesi, Policlinico e Baggiovara, per la battaglia al coronavirus: 1,6 milioni di euro sono donazioni in denaro, oltre 76.824 di euro sono donazioni in natura (mascherine, presidi ecc.), quasi 1,8 milioni sono attrezzature mediche.

“Questa generosità non può essere data per scontata – commenta il direttore amministrativo Lorenzo Broccoli – perché viene da una comunità provata duramente da un mese di restrizioni, paura e lutti. A queste donazioni vere e proprie, inoltre, si aggiungono, le tante offerte di aiuto giunte in questi giorni, dal forno che ha consegnato focacce ai medici, alle pizzerie, alle pasticcerie, sino alle signore che hanno fatto i biscotti, a casa loro, per gli operatori. Insieme all’Azienda USL siamo impegnati a far sì che ogni euro si trasformi nel più breve tempo possibile in un punto a nostro favore in questa partita contro l’epidemia. Dell’acquisto delle apparecchiature daremo conto singolarmente con comunicati stampa dedicati.”

È interessante notare come, al di là delle cifre, tutta la società stia facendo fronte comune. I Comitati genitori delle scuole della Provincia hanno raccolto e donato oltre 30.000 euro. Le associazioni hanno superato i 250.000. Tra queste non ci sono solo le associazioni storicamente impegnate nel sostegno della Sanità. Spiccano, infatti, associazioni culturali, sportive, gruppi di Fantacalcio. Importante il contributo degli Allievi del 168° Corso dell’Accademia Militare di Modena e degli ex Allievi del 19° Corso del 1962-1964.

Anche le Aziende - che hanno partecipato per quasi 825.000 euro – rappresentano di fatto l’intero tessuto produttivo della Provincia. Bello ricordare che quasi la metà delle donazioni in denaro (435.0000 euro) vengono da privati, cui si aggiungono gli oltre 100.000 euro raccolti dalla piattaforma GOFOUNDME.

L’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena ha creato una pagina sul proprio portale web dove settimanalmente aggiornerà l’elenco di tutti i donatori, in stretto ordine alfabetico.

Per donare è sufficiente effettuare un versamento all’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena presso Intesa San Paolo, IBAN: IT 57 X 03069 02477 100000046051. Codice Swift: BCITITMM. Causale: Aiutocovid19.

L’Azienda Ospedaliero – Universitaria ha attivato su suo conto corrente anche le causali: