Coronavirus, il sindaco di Carpi chiude anche parchi e cimiteri

'Ho deciso di firmare domani una ordinanza per chiudere i parchi e i cimiteri di Carpi. Mi rendo conto che è una ulteriore limitazione, ma vi chiedo di non andare perchè non ci possiamo permettere parchi pieni. Chi verrà trovato a frequentare i parchi in tutto l'arco della giornata verrà multato'. L. Oggi a Carpi si sono riscontrate 5 nuove positività al coronavirus con 49 casi complessivi. 'La linea di contagio si sta alzando in maniera costante' - ha detto il sindaco.Una ordinanza ad hoc per Carpi dunque che si aggiunge a quelle previste dal Decreto Conte.