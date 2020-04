Coronavirus, la mappa dei contagi: muore un 49enne di Castelnuovo

Dei 39 nuovi casi di coronavirus registrati oggi in provincia di Modena, 37 sono in isolamento domiciliare e due sono ricoverati, nessuno in terapia intensiva.sono:Un uomo di 85 anni di CastelnuovoUn uomo di 49 anni di CastelnuovoUn uomo di 84 anni di FinaleUn uomo di 73 anni di San FeliceUna donna di 69 anni di FormigineUna donna di 85 anni di CarpiUna donna di 79 anni di ModenaUna donna di 92 anni di PalaganoUna donna di 86 anni di NoviEccoBastiglia 1Carpi 7Castelfranco 1Castelvetro 3Finale Emilia 1Fiorano 2Formigine 1Maranello 4Medolla 1Mirandola 1Modena 10Montefiorino 1Pavullo 1Ravarino 1Spilamberto 2Vignola 1Non residenti in provincia 1Si aggiungono, vale a dire senza più sintomi, e 41 nuovi guariti con il doppio tampone negativo. Alla data di oggi sono 987 le persone guarite clinicamente, di cui 664 con anche il doppio tampone negativo