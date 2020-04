Coronavirus, Motor Valley Fest parte con big automotive tutti on line

MODENA

la kermesse automotive 'post-Motor show' che alla seconda edizione quest'anno asi renderà digitale, per via dell'emergenza sanitaria, ma comunque si terrà. Dell'impatto del coronavirus nel mondo delle due e delle quattro ruote, ad esempio, si parlera' a partire dalle 9.30 nel convegno d'apertura del Fest, dedicato all'evoluzione del 'nuovo scenario che si sta delineando per il settore delle auto sportive e della filiera'.L'incontro prenderà spunto da un'analisi della società di consulenza McKinsey, rappresentata da Gianluca Camplone, e con la testimonianza di due esperti tecnologici e di mercato: Markus Heyn, membro del board of management di Robert Bosch GmbH, e Christian Richter, director Global Automotive Google. Entrambi approfondiranno tematiche legate al futuro della mobilita', della guida autonoma e della digitalizzazione.I protagonisti di questa opening session digitale saranno l'ad Ferrari Louis Carey Camilleri, l'ad di Ducati Motor Holding Claudio Domenicali, il ceo di Automobili Lamborghini Stefano Domenicali, il fondatore di Pagani Automobili Horacio Pagani, Andrea Pontremoli di Dallara e Harald Wester, Maserati Executive Chairman.