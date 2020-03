Coronavirus, nuovi posti letto dagli ospedali privati

I 44 ospedali privati dell’Emilia-Romagna aderenti AIOP continueranno ad affrontare l’emergenza sanitaria insieme alla Sanità Pubblica. È quanto emerge dall’accordo sottoscritto nella giornata di ieri tra il presidente di AIOP ER Bruno Biagi e il Presidente della Regione Stefano Bonaccini. Un’intesa che rafforza il piano di potenziamento della rete ospedaliera in Emilia- Romagna, dove da sempre la Sanità è considerata un’eccellenza.

L’accordo prevede la disponibilità da parte delle cliniche private della Emilia Romagna di 740 posti letto subito che a regime diventeranno 3.750 posti complessivi, 95 dei quali riservati alla terapia intensiva.

I posti resi disponibili dalle strutture private riguardano i pazienti COVID19, compresi quelli in ripresa dopo la fase acuta ma che non possono essere dimessi, e i pazienti ordinari (non COVID) che negli ospedali privati potranno essere trasferiti per esigenze operatorie e internistiche.

“Un bell’esempio della capacità di questa regione di lavorare, bene, insieme” - dichiara l’assessore regionale alla Sanità Raffaele Donini. “Inutile dire quanto sia fondamentale poter contare su un numero così elevato di posti letto aggiuntivi: un risultato ottenuto grazie alla collaborazione veloce e proficua avuta con Aiop e di un rapporto consolidato nel tempo'.