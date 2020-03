Coronavirus, Prefettura di Modena: 'Usate modulo prestampato'

Come noto, il Dpcm dell'8 marzo per il contenimento della diffusione del Coronavirus ha disposto che gli spostamenti delle persone sul territorio possano avvenire solo per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o spostamenti per motivi di salute nonché per il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Tali esigenze dovranno essere attestate attraverso autocertificazioni che saranno compilate e consegnate in occasione dei controlli effettuati dalle forze di polizia.

'Al riguardo - afferma la Prefettura di Modena - si invitano coloro che hanno la necessità di spostarsi per i motivi previsti dalla legge, di munirsi del relativo modulo di autocertificazione già compilato al fine di ridurre i tempi in caso di controllo'.