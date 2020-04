Coronavirus, provincia italiana con tasso mortalità più alto? Piacenza

E' tragicamente una provincia emiliano-romagnola, Piacenza, la provincia italiana con il più alto numero di morti per coronavirus in rapporto alla popolazione. E' quello che certifica lo studio dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, che ha analizzato i tassi di mortalità per Covid-19 dall’inizio dell’epidemia al 17 aprile scorso. Lo studio, realizzato nell’ambito del Progetto europeo Horizon 2020, è in via di pubblicazione sulla rivista Acta Biomedica.

Dallo studio Piacenza ha il più alto tasso di mortalità cumulativa (258,5 morti per 100.000 abitanti), seguita da Bergamo e Lodi. Al settimo posto di questa drammatica classifica c'è Parma con 132,6 decessi per 100.000 abitanti. A Modena il dato è 46,8 decessi per 100.000 abitanti (uno ogni 2.136), quarta provincia emiliano romagnola, meglio di Reggio (73,2) e peggio di Bologna (36,8).

'Questi dati danno un’immagine della dinamica epidemica che sfugge quando si analizzano i dati aggregati su base regionale – ha dichiarato il primo autore della ricerca, Carlo Signorelli, ordinario di Igiene presso l’Università Vita – Salute San Raffaele di Milano. L’epidemia non guarda ai confini amministrativi ma piuttosto alle grandi vie di comunicazione e scambio. Le 12 province più colpite appartengono a 4 regioni diverse e ciò testimonia come la diffusione abbia seguito delle dinamiche che andranno meglio studiate e che cercheremo di approfondire'.



'Con un defunto ogni 386 abitanti- scrive in una nota il capogruppo in Regione della Lega Matteo Rancan - Piacenza è la provincia italiana che ha pagato il conto più alto in termini di vittime da Covid-19: 800 morti e circa 4.000 i contagiati. La giunta Bonaccini, sollecita il leghista, spieghi i motivi per i quali a Piacenza è avvenuta questa strage. C'è, infatti, chi grida al commissariamento della Lombardia quando la situazione peggiore è a Piacenza. I piacentini e gli emiliano-romagnoli hanno bisogno di risposte certe e circostanziate, non di affermazioni vaghe o dichiarazioni che si contraddiranno a distanza di giorni. Il problema a Piacenza è stato sottovalutato, e questo è grave'.