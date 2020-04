Coronavirus, visita di Bonaccini ai volontari e al personale del 118

Visita questa mattina del presidente della Regione Stefano Bonaccini per rendere omaggio ai volontari che lo attendevano a Saliceto Panaro a Modena, dove vengono sanificate le ambulanze che trasportano i malati da Covid19. 'Ho voluto ringraziare i volontari della Croce Blu di Modena e il personale del 118 - scrive il presidente della Regione Emilia Romagna -. Anche oggi al lavoro in prima linea per combattere il virus. E a portare i pasti ai più bisognosi, preparato dai meravigliosi ragazzi del “Tortellante”. Orgoglioso di voi, e di tanti come voi. Questo è il cuore grande dell’Emilia-Romagna'.