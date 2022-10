Corso Canalchiaro: riapertura a fine novembre

“Le attività di corso Canalchiaro impattate dal cantiere per la riqualificazione stradale saranno indennizzate come previsto da delibera di Consiglio comunale, così come tutti gli esercizi che in centro storico sono stati impattati da lavori stradali della durata superiore a un mese”.Lo ha confermato l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Bosi nella seduta del Consiglio comunale di giovedì 13 ottobre rispondendo all’interrogazione illustrata da Barbara Moretti di Lega Modena e firmata anche da Elisa Rossini di Fratelli d’Italia, Antonio Baldini ora Gruppo indipendente per Modena, Piergiulio Giacobazzi di Forza Italia e Beatrice De Maio di Modena sociale.La consigliera ha sottolineato i “forti disagi e danni economici agli esercenti della zona e ai titolari di attività commerciali o della ristorazione” anche legati alle “emissioni di odori sgradevoli” derivanti dalla scopertura di tratti di fognatura, e ha riportato la segnalazione dei commercianti della zona che “avrebbero notato recentemente un rallentamento” dei lavori.“Analogamente a quanto accaduto due anni fa per la riqualificazione di un tratto di via Canalino – ha spiegato l’assessore Bosi – anche in questo caso abbiamo previsto degli indennizzi: a titolo di esempio, un bar potrà percepire circa 220 euro al mese per ogni mese di durata dei lavori. Ricordo però che, a differenza di altre strade oggetto di intervento, corso Canalchiaro in questo tratto è caratterizzata dalla presenza di un doppio porticato che ha consentito il transito di persone”.L’assessore ha quindi ricapitolato che il cantiere “è iniziato a fine febbraio con lavori di competenza dell’Amministrazione della durata di circa una settimana, volti alla scarifica e al recupero dei ciottoli sottostanti.Bosi ha quindi ricordato che, nel tratto di corso Canalchiaro riqualificato nel 2020, le lastre ammalorate sono già state sostituite e che anche la precedente pavimentazione in asfalto risultava ammalorata “per il combinato disposto del passaggio dei mezzi del trasporto pubblico e della presenza del canale sottostante che amplifica le vibrazioni al passaggio dei mezzi. Nel tratto oggetto di lavori – ha aggiunto - abbiamo preso ulteriori accorgimenti per ridurre le vibrazioni. Ricordo, comunque, che l’utilizzo di lastre di selce e ciottoli di fiume per la nuova pavimentazione, oltre a essere di maggior pregio ed aumentare l’attrattività turistica della via, è l’unica tipologia di pavimentazione autorizzata dalla Soprintendenza, in virtù di un accordo quadro sulle pavimentazioni del nostro centro storico che tiene conto anche della storicità dei materiali”.dell’interrogazione di Barbara Moretti (Lega Modena) su richiesta del Consigliere Elisa Rossini (Fratelli d’Italia).Lo stesso consigliere di Fratelli d'Italiaha condiviso la necessità dei lavori, sottolineando però “che si sono prolungati più del previsto, e questo è un problema del sistema Italia, impattando sia sui residenti sia sugli esercenti e su chi lavora in quella zona”. Riferendosi alle vibrazioni causate dagli autobus, Rossini ha affermato che “sono troppo grandi per il nostro centro storico, in altre città li usano più piccoli, e se non li cambiamo, temo che presto dovremo rifare nuovamente la pavimentazione”.Ancheha affermato che il disagio causato dai cantieri “è un fatto di cui siamo tutti consapevoli, ma – ha proseguito – la riqualificazione della città è una ricchezza e un valore aggiunto in termini di bellezza che porta maggiore attrattività e una serie di investimenti conseguenti”.ha chiesto a chi spettino i controlli sui cantieri e sulla qualità dei lavori che vengono eseguiti, “visti i problemi che già ci sono nei tratti nuovi”.In replica, il consigliereha condiviso “la soddisfazione per l’avanzamento dei lavori e per la riqualificazione e l’abbellimento della strada”. Per la consigliera, però, non bisogna dimenticare “il calvario vissuto dagli esercenti della zona in questo periodo, con lavori che durano più del previsto e una mancanza di programmazione”. Secondo Moretti, inoltre, “duecento euro mensili di ristoro sono troppo pochi”.