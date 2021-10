Cortei pacifici anti Green Pass, la spuntano i commercianti: sabato niente sfilata

Alla fine l'hanno spuntata i pochi commercianti che avevano contrastato il corteo. Almeno stavolta. Sabato l'ormai abituale manifestazione in centro a Modena contro il Green Pass sarà infatti statica. Nessun corteo. I manifestanti potranno ritrovarsi in piazza Sant'Agostino (appuntamento dalle 17) ma non potranno sfilare né lungo via Emilia né in direzione dei viali. La questura ha infatti autorizzato l'evento - come sempre richiesto formalmente dal gruppo Modena Libera - ma solo a condizione che il tutto si svolga solo nel piazzale antistante l'ex ospedale. Ricordiamo che contro la protesta pacifica e partecipata da tante famiglie contro il Green Pass (sabato scorso presenti circa mille persone) si erano espressi in modo netto cinque commercianti: Vodafone Store Via Emilia Centro, Tabaccheria Palazzo Solmi di Via Emilia centro civico 255, Tabaccheria Sant’Agostino via Emilia centro 224 e 'Castiglione Style' di Via Canalchiaro, Bob Riparazioni Piazza XX Settembre 13.