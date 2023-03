Corteo anarchico a Modena: le decisioni della Prefettura

Due le manifestazioni regolarmente preavvisate dal “Comitato verità e giustizia per i morti del S. Anna”, una avrà luogo in piazza Matteotti sabato pomeriggio e consisterà in un reading tematico con drammatizzazione, con allestimento di una struttura metallica a rappresentare una cella di detenzione. Iniziativa replicata a Modena, che ha già avuto luogo in altre località.Domenica pomeriggio è invece preavvisato un corteo che parte da piazzale primo maggio per raggiungere la casa Circondariale dal lato di via La Marmora, transitando da via Cialdini, con ritorno verso la stazione ferroviaria, transitando da Canaletto Sud, cavalcavia Mazzoni e viale Monte Kosica.Il “Comitato verità e giustizia per i morti del S.Anna” ha preavvisato ed organizzato negli anni numerose iniziative nel capoluogo, che si sono sempre svolte regolarmente.'In relazione alla lunghezza del percorso, che si muove in aree anche periferiche della città, e per garantire un’adeguata cornice di sicurezza e correlate misure di prevenzione, sono state richieste e adottate le misure e le interdizioni viabili e di riordino delle aree, cui il Comune ha dato corso con apposita cartellonistica e divulgazione - fa sapere la Prefettura -. In relazione ad arrivi da fuori città, saranno disposti servizi di prevenzione e vigilanza a medio e largo raggio da domenica mattina fino a cessate esigenze. Per la partita di calcio come per il corteo promosso dal Comitato verità e giustizia sono stati richiesti nei giorni scorsi adeguati rinforzi, che saranno posti a disposizione dal Dipartimento della PS, così come è stato previsto il massimo impiego di personale territoriale di Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza, con il concorso della Polizia locale per gli importanti servizi di viabilità correlati. I dettagli dei servizi saranno definiti nel previsto Tavolo tecnico del Questore'.Foto archivio