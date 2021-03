Così il Covid può creare patologie autoimmuni: lo studio modenese

Che rapporto c’è tra l’infezione Sars-Cov2 e l’insorgere di patologie autoimmuni? Un case study della Struttura Complessa di Medicina Interna Metabolica dell’Ospedale Civile, diretta dal professor Pietro Andreone, è in corso di pubblicazione sul Journal of Hepatology, importante rivista internazionale dell’Associazione Europea per lo Studio del Fegato (EASL). Tra i firmatari, anche la dottoressa Alessandra Bartoli, specializzanda in Allergologia e Immunologia Clinica di Unimore, e la dottoressa Carmela Cursaro, epatologa dell’Ospedale Civile.“Il caso – commenta Pietro Andreone – si riferisce a una paziente di 44 anni, positiva al Covid, che ha visto l’insorgenza di ben due patologie autoimmuni: la Colangite Biliare Primitiva e una malattia neurologica la Sindrome di Guillain-Barré. Ora la paziente è negativa al COVID, è guarita dalla malattia neurologica ed è seguita per la patologia biliare. La sua situazione è sotto controllo. Il caso da noi studiato è interessante, in quanto abbiamo visto come l’infezione da Sars-Cov2 abbia la tendenza a generare quella risposta abnorme e pericolosa del sistema immunitario che è lo stesso meccanismo alla base dell’insorgere delle patologie auto-immuni. Studiare il rapporto tra questa risposta immunitaria e il virus è utile per imparare a comprenderne meglio i meccanismi”.