Così Sandro ha sconfitto il coronavirus

C’era una volta un ragazzo che si chiamava Sandro; un giorno, mentre passeggiava per strada, venne a contatto con un virus molto potente. Quando tornò a casa sentì un forte mal di pancia, mal di testa ed infine fece fatica a respirare.

I suoi genitori, preoccupati, chiamarono il numero verde ed arrivò un’ambulanza che portò subito Sandro in ospedale. Gli fecero un’iniezione e il tampone per capire cosa stava succedendo. Arrivarono altri medici che proseguirono le visite per confermare che Sandro aveva contratto il coronavirus.

Gli somministrarono molti medicinali; un medico in particolare diventò amico di Sandro e per curarlo gli fece indossare un “casco” per farlo respirare meglio.

Dopo molte settimane Sandro era fuori pericolo; finalmente guarito ringraziò i dottori e gli infermieri e tornò a casa. Rimase molto colpito dalla passione e dalla dedizione di tutte le persone che lavoravano in ospedale e decise che da grande avrebbe fatto il medico per aiutare tante persone a stare meglio.