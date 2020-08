Covid, 164 contagi in Emilia Romagna e un morto. In Italia 1462 casi

Sono 164 i nuovi casi di coronavirus registrati oggi in Emilia Romagna. Si registra un decesso. Rispetto a ieri aumentano di una unità le persone in terapia intensiva in Regione (9) e di una unità le persone ricoverate (94). In Italia i contagiati in un giorno sono stati 1462 e 9 persone sono decedute. La regione con l'incremento maggiore è la Lombardia (316 nuovi casi), seguita dalla Campania (183 nuovi casi).Questi i nuovi casi di positività sul territorio, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 4.779 a Piacenza (+18, di cui 5 sintomatici), 3.909 a Parma (+5, di cui 2 sintomatici), 5.356 a Reggio Emilia (+16, di cui 5 sintomatici), 4.365 a Modena (+23, di cui 12 sintomatici), 5.624 a Bologna (+ 22, di cui 15 sintomatici), 485 casi a Imola (+8, di cui 4 sintomatici), 1.215 a Ferrara (+10, di cui 4 sintomatici), 1.377 a Ravenna (+ 21 casi, di cui 5 sintomatici), 1.104 a Forlì (+26, di cui 13 sintomatici), 925 a Cesena (+12 di cui 7 sintomatici ) e 2.408 a Rimini (+3 di cui 1 sintomatico).