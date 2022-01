Covid, 16941 contagi in Emilia Romagna e 30 morti

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 1.013.749 casi di positività, 16.941 in più rispetto a ieri, su un totale di 87.361 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 26.384 molecolari e 60.977 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 19,4%.Più in generale, questi sono i dati relativi all’Emilia-Romagna validati dal ministero della Salute questa settimana: l’Rt regionale è 0,99, al di sotto della soglia epidemica di 1 (rispetto all’1,21 della scorsa settimana), l’incidenza dei nuovi casi è 2.732,8 ogni 100mila abitanti (rispetto a 2.797/100mila), l’occupazione dei posti letti Covid ordinari in area medica è al 29% (dal 27%) e quella dei posti letto nelle terapie intensive al 17% (invariato).L’Emilia-Romagna si conferma quindi in zona gialla.I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 147 (-2 rispetto a ieri, pari al -1,3%), l’età media è di 63,6 anni.Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 2.611 (+1 rispetto a ieri, 0%), età media 71,3 anni.Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 5 a Piacenza (-1 rispetto a ieri), 17 a Parma (-1); 17 a Reggio Emilia (+1); 21 a Modena (invariato); 35 a Bologna (invariato); 9 a Imola (-2); 10 a Ferrara (invariato); 10 a Ravenna (-1); 5 a Forlì (+1); 5 a Cesena (invariato); 13 a Rimini (+1).L’età media dei nuovi positivi di oggi è di 35,1 anni.La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 3.368 nuovi casi (su un totale dall’inizio dell’epidemia di 206.224), seguita da Modena (3.111 su 160.240) e Reggio Emilia (1.953 su 111.278); poi Ravenna (1.483 su 93.079), Parma (1.360 su 81.296). Quindi Rimini (1.326 su 102.288), Ferrara (1.167 su 64.898), Forlì (870 su 48.181), Cesena (856 su 57.536); infine Piacenza (801 su 57.139) e il Circondario imolese, con 646 nuovi casi di positività su un totale da inizio pandemia di 31.590.I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 382.007 (-18.882). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 379.249 (-18.881), il 99,2% del totale dei casi attivi.Si registrano 30 decessi:1 a Piacenza (un uomo di 65 anni)3 in provincia di Parma (un uomo di 85 anni e due donne di 81 e 90 anni)4 in provincia di Reggio Emilia (due uomini di 67 e 93 anni e due donne di 54 e 84 anni)1 in provincia di Modena (una donna di 85 anni)6 in provincia di Bologna (cinque uomini di 54, 60, 68, 83 e 90 anni e una donna di 78 anni)3 nel Circondario Imolese (un uomo di 80 anni e due donne di 77 e 88 anni)4 in provincia di Ravenna (tutte donne di 84, 87, 94 e 95 anni)2 in provincia di Forlì-Cesena (due uomini di 77 e 85 anni)4 in provincia di Rimini (tre uomini di 44, 77 e 95 anni, una donna di 46 anni).Due i decessi di persone residenti fuori regione: un uomo di 81 anni, la cui morte è stata registrata dall’Asl di Parma, e un uomo di 88 anni, il cui decesso è stato registrato da quella di Rimini.Non si registrano decessi in provincia di Ferrara.In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi in regione sono stati 14.980.