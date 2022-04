Covid, 4748 contagi in Emilia Romagna e 7 decessi

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 1.347.834casi di positività, 4.748 in più rispetto a ieri, su un totale di 22.355 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 11.183 molecolari e 11.172 test antigenici rapidi.Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 21,2%.I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 31 (-3 rispetto a ieri, pari al -8,8%), l’età media è di 66,4 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.310 (-11 rispetto a ieri, -0,8%), età media 75,5 anni.Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 1 a Parma (invariato rispetto a ieri); 3 a Reggio Emilia (+1); 3 a Modena (+2); 10 a Bologna (-5); 1 a Imola (invariato); 3 a Ferrara (-1); 4 a Ravenna (-1); 1 a Cesena (invariato); 5 a Rimini (+1).L’età media dei nuovi positivi di oggi è di 46 anni.La situazione dei contagi nelle province vede Modena con 802 nuovi casi (su un totale dall’inizio dell’epidemia di 208.452), seguita da Bologna (772 su 278.749); poi Reggio Emilia (677 su 150.721), Parma (519 su 111.031), Ravenna (503 su 124.566); quindi Rimini (360 su 129.126) e Ferrara (343 su 93.558); seguono Forlì (218 su 62.976), Cesena(198 su 75.478) e Piacenza (189 su 71.633); infine il Circondario imolese, con 167 nuovi casi di positività su un totale da inizio pandemia di 41.544.Si registrano 7 decessi:2 in provincia di Piacenza (una donna di 98 anni e un uomo di 85)1 in provincia di Reggio Emilia (una donna di 94 anni)1 nel Circondario Imolese (una donna di 83 anni)2 in provincia di Ravenna (un uomo di 79 annie una donna di 90, il cui decesso è stato registrato dalla Ausl di Cesena)1 a Forlì (un uomo di 57 anni)Non si registrano decessi nelle province di Parma, Modena, a Bologna, Ferrara e Rimini.In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 16.440.