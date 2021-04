Covid, 510 i ricoveri negli ospedali modenesi: -11% in una settimana

Prosegue il leggero calo del numero di nuovi casi Covid a Modena e, pur di lieve entità, della percentuale di positività. Nell’ultima settimana il numero di ricoverati giornalieri mostra un dato altalenante, comunque al di sotto del picco massimo del 22 marzo scorso, con una tendenza alla diminuzione rispetto alla fine di marzo.Sono 510 i pazienti Covid positivi ricoverati, a lunedì 5 aprile, negli ospedali modenesi (erano 575 il 29 marzo, -11%). Di questi, 292 sono ricoverati presso gli ospedali gestiti dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria (Policlinico e Baggiovara), 154 negli ospedali provinciali (Carpi, Mirandola, Vignola, Pavullo) e 64 all’Ospedale di Sassuolo Spa.Nell’ultima settimana la curva relativa ai ricoveri ha mostrato una tendenza alla flessione, sebbene i numeri si mantengano ancora elevati.Considerando il totale dei tamponi molecolari refertati da inizio epidemia sino ad oggi (compresi i tamponi di controllo per accertare la guarigione) sono stati eseguiti circa 563mila tamponi. Il totale di positivi segnalati a livello regionale, al 5 aprile (ultimo dato disponibile), per la provincia di Modena è di 58.889 (erano 57.089 lo scorso 30 marzo).Al 5 aprile, in provincia di Modena erano accertati 6194 (erano 7413 il 29 marzo, -16%) casi di persone con in corso l’infezione da Covid. Di questi, 5684 erano in isolamento domiciliare o presso altre strutture, 510 ricoverati.Secondo il dato riportato ieri nel bollettino regionale, risultano occupati 67 posti di Terapia Intensiva disponibili negli ospedali dell’Azienda Ospedaliero–Universitaria di Modena.Al 5 aprile (ultimo dato disponibile) erano in isolamento 8.149 (erano 9.746 il 29 marzo, -16%) persone. In particolare: 5684 (erano 6838) persone covid positive. Dei positivi in isolamento domiciliare 40 sono accolti presso l’hotel Tiby e 50 pazienti sono ricoverati negli Ospedali di Comunità Covid a Novi, Fanano, Soliera. Sono 2465 (erano 2908) contatti stretti di casi accertati in isolamento.