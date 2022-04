Covid, 741 contagi a Modena e 15 decessi

In provincia di Modena, su 741 nuovi positivi, i sintomatici sono 130; 1 è stato individuato attraverso l'attività di contact tracing; 10 attraverso i test per categoria; per 600 è ancora in corso l'indagine epidemiologica. 611 sono asintomatici, 130 sono sintomatici. 14 le persone ricoverate in Reparto, una in Terapia intensiva.

Si registra un decesso inserito nel bollettino regionale: una paziente di 83 anni di Modena.

Ecco dove si sono verificati i nuovi casi:

Bastiglia 3

Bomporto 11

Campogalliano 12

Carpi 86

Castelfranco 29

Castelnuovo 11

Castelvetro 2

Cavezzo 9

Concordia 10

Finale Emilia 12

Fiorano 20

Formigine 45

Frassinoro 6

Guiglia 12

Lama Mocogno 3

Maranello 26

Marano 4

Medolla 6

Mirandola 23

Modena 182

Montecreto 1

Montefiorino 3

Montese 3

Nonantola 19

Novi 10

Palagano 4

Pavullo 15

Pievepelago 5

Polinago 2

Prignano 6

Ravarino 3

San Cesario 6

San Felice 8

San Possidonio 1

San Prospero 2

Sassuolo 30

Savignano 11

Serramazzoni 8

Sestola 1

Soliera 20

Spilamberto 12

Vignola 27

Zocca 4

fuori provincia 28