Covid, a Modena 23 casi, 10 in città, uno ricoverato

Nelle ultime 24 ore, a parità ti tamponi fatti (poco più di 10.000 a livello regionale), aumenta il numero di nuovi positivi in provincia di Modena. Sono 23 quelli in più rispetto a ieri. Si tratta di persone con sintomi lievi o asintomatiche in 22 casi su 23. Solo una persona è stata ricoverata all'ospedale (oggi tutti i casi Covid positivi sono concentrati al Policlinico di Modena), ma non in terapia intensiva, dove i posti riservati ai casi Covid risultano vuoti.Nel dettaglio dei Comuni, 10 dei 23 positivi sono residenti a Modena, uno a Carpi, uno a Castelvetro, uno a Concordia, uno a Fiorano modenese, due a formigine, uno a Marano sul Panaro, uno a Mirandola, uno a Novi di Modena e due a Sassuolo. Due dei 23 casi registrati riguardano persone non residenti nella nostra provincia.Contestualmente, nelle ultime 24 ore, si aggiungono 4 nuovi guariti con due tamponi negativi e 5 nuovi guariti clinicamente. Alla data di oggi sono 3688 le persone guarite clinicamente, di cui 3622 con anche il doppio tampone negativo.