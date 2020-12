Covid a Modena, 60 nuovi contagiati e 5 morti

In provincia di Modena, su 60 nuovi positivi , 39 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi, per 21 casi è in corso la ricerca epidemiologica. I sintomatici sono 39, gli asintomatici 21. Nove le persone ricoverate, sei in terapia intensiva. Si aggiungono 83 nuovi guariti. Ad oggi i guariti complessivi sono 22.982.Donna di 82 anni di ModenaDonna di 77 anni di ModenaUomo di 76 anni di CavezzoUomo di 82 anni di MirandolaUomo di 86 anni di CarpiBomporto 1Campogalliano 2Carpi 7Castelfranco 2Castelvetro 1Cavezzo 1Fanano 1Finale Emilia 3Formigine 8Maranello 1Medolla 1Mirandola 2Modena 9Novi 2San Possidonio 1Sassuolo 2Soliera 3Fuori provincia 13