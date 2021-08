Covid a Modena, 66 nuovi positivi

In provincia di Modena, su 66 nuovi positivi, 50 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 14 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 1 tramite test per le categorie più a rischio; per 1 caso è ancora in corso la ricerca epidemiologica. I sintomatici sono 50, gli asintomatici 16.Nessun ricoverato in terapia intensiva o subintensiva, 4 ricoverati in altri reparti.Ad oggi i guariti complessivi sono 65739.Ecco dove si sono verificati i nuovi contagi:Carpi 18Castelfranco E. 1Castelvetro 1Fiorano M. 4Formigine 8Maranello 2Medolla 1Mirandola 1Modena 7Novi 1Pavullo 3Prignano 1Riolunato 2San Cesario S/P 1Sassuolo 3Savignano S/P 2Serramazzoni 1Sestola 1Soliera 2Fuori provincia 6TOTALE 66