Covid a Modena, ancora 205 classi in quarantena

Dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 sono stati effettuati 28.887 tamponi molecolari su studenti e personale scolastico.Di questi, 4.070 sono risultati positivi. Si tratta di 3.736 studenti e 334 operatori scolastici.Dal 31 gennaio al 7 febbraio, le classi in cui i tamponi hanno rilevato la presenza di più di un caso sono 364. 205 le classi in quarantena, di cui 15 nei servizi educativi 0-3, 73 nella scuola dell’infanzia, 111 nella scuola primaria, 3 nella scuola secondaria di primo grado, 3 nella scuola secondaria di secondo grado. Le persone attualmente in quarantena sono 3.384, tutti studenti (pari al 2,9 % della popolazione in età scolare).Da notare che i dati e le misure di quarantena dell’ultima settimana fanno ancora riferimento alle norme antecedenti i nuovi protocolli appena entrati in vigore.