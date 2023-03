Covid, ancora 13 decessi in una settimana in Emilia Romagna

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Questi i dati relativi alla settimana dal 17 al 23 marzo 2023, aggiornati alle 10 di ieri, giovedì 23 marzo.I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 23 (-2 rispetto alla settimana precedente, -8%). Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 432 (-13 rispetto alla settimana precedente, -2,9%).Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 1 a Piacenza (+1 rispetto alla settimana precedente); 3 a Reggio Emilia (+1); 6 a Modena (-2); 4 a Bologna (-2); 5 a Ferrara (+1); 1 a Ravenna (invariato); 1 a Forlì (invariato); 1 a Cesena (invariato) e 1 a Rimini (invariato).Nessun ricovero a Parma (come nella settimana precedente) e nel Circondario imolese (-1).L’età media dei nuovi positivi è di 56 anni.La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 351 nuovi casi nell’ultima settimana (su un totale dall’inizio dell’epidemia di 433.909), seguita da Modena (196 su 321.027); poi Ferrara (156 su 159.802), Reggio Emilia (152 su 245.637), Parma (142 su 184.596) e Ravenna (132 su 203.417); quindi Piacenza (118 su 113.170), Rimini (95 su 195.403) e Forlì (85 su 100.061); infine il Circondario imolese e Cesena, entrambe con 37 nuovi casi di positività su un totale da inizio pandemia rispettivamente di 65.821 e 118.906.Si registrano 13 decessi:1 in provincia di Piacenza1 in provincia di Reggio Emilia7 in provincia di Bologna1 in provincia di Ferrara2 in provincia di Ravenna1 decesso riguarda una persona residente fuori regione.Nessun decesso nelle province di Parma, Modena, Forlì-Cesena, Rimini e nel Circondario Imolese.In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 19.333.