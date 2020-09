Covid, ancora casi a scuola: al Fanti di Carpi alle Pascoli a Modena

A seguito di tamponi di screening agli alunni di una classe della scuola primaria “Pascoli” di Modena e di una classe al liceo scientifico “Fanti” di Carpi, sono risultati positivi altri due studenti, uno per ciascuna classe. Considerato che si tratta del secondo caso in ciascuna delle due classi, il Dipartimento di Sanità Pubblica ha ritenuto opportuno disporre formalmente l’isolamento domiciliare di 14 giorni per tutta la classe, vale a dire per ogni studente, anche se risultato negativo al tampone. Durante l’isolamento lo studente dovrà rimanere al domicilio evitando i contatti con altre persone, compresi i familiari. Si precisa che l’obbligo di isolamento - che terminerà dopo 14 giorni a condizione che il tampone conclusivo di controllo dia esito negativo - riguarda solo gli studenti della classe e non i loro familiari.

Per ogni classe, in base ai criteri temporali, le fonti di contagio dei due studenti sono molto probabilmente da riferire a contesti diversi fra loro. L’isolamento di 14 giorni è stato esteso agli insegnanti della classe della scuola primaria Pascoli. Allo stato attuale, invece, non sembrano sussistere i presupposti per estendere tale misura preventiva al corpo insegnante della classe del liceo di Carpi.