Covid: balza a 213 il tasso di incidenza nella fascia 14-18

Le immagini delle feste di piazza in occasione della vittoria dell'Italia agli europei di calcio con migliaia di giovani urlanti uno attaccata dall'altro e senza mascherina, anche frutto del liberi tutti disposto dal governo, potrebbe avere contribuito insieme a tutto il resto all'impennata netta del tasso di incidenza del virus sulla popolazione. Il tasso, diffuso dall'Ausl di Modena, ricavato dal numero di positivi ogni 100.000 abitanti, è letteralmente schizzato nelle ultime tre settimane nella fascia di età tra i 14 ed i 18 anni. Addirittura di 15 volte. Basta pensare che se il tasso sulla popolazione modenese è, pur in netto aumento, non ha superato i 18, quello dei giovani in quella fascia di età ha raggiunto nella settimana che si sta concludendo, i 213. Una fascia di età nella quale con o senza vaccini, gli effetti del virus si limitano spesso ad una quarantena senza sintomi o con sintomi lievi.Nelle altre diverse fasce di età nelle quali è divisa la popolazione si registra una stabilizzazione del dato a livelli minimi (7-8 ogni 100.000 che scende a 1 per gli ultra 75 enni), mentre cresce anche se non con ritmi così marcati come per la categoria 14-18 anni il tasso di incidenza nella fascia di età 19-24 anni, che arriva a 70, con un balzo netto dal tasso a 32 di tre settimane fa.Settimane in cui si è registrato anche il superamento percentuale della variante Delta su tutte le altre. Ora la variante indiana rappresenta anche a Modena il 51% dei casi registrati. In tutto sono 800 i modenesi in isolamento domiciliari in quanto contatti di positivi o che hanno sviluppato la malattina