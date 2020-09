Covid, bus affollati: a scuola regole rigide. In corriera è la giungla

Le foto che alleghiamo sono state inviate alla nostra redazione dopo essere state scattate questa mattina sul bus-navetta che collega il polo Leonardo alla stazione delle corriere di Modena, ma il problema si ripete ogni giorno e su diverse tratte, urbane ed extraurbane. A Modena alle regole rigidissime imposte agli studenti all'interno degli istituti scolastici (con il divieto di prestare anche solo una penna al compagno di banco), corrisponde una vera e propria giungla sul servizio pubblico offerto per raggiungerla la scuola. Vittime gli studenti stessi che, dopo aver sopportato norme rigide (e spesso assurde) si vedono costretti a subire viaggi verso casa che si trasformano in odissee. Autobus affollati, studenti accalcati e costretti a fare il viaggio in piedi, addirittura ragazzi lasciati a terra per mancanza di posti.Forse in città si immagina che il Covid non possa entrare sul bus, un po' come i cani al cinema...