Covid, chiude anche la postazione drive through di Carpi

Terminata l’attività per la postazione drive through di Carpi, dopo circa due mesi in cui ha fornito un supporto per rispondere alle esigenze diagnostiche e di screening di cittadini e operatori sanitari. La chiusura, a partire da questa settimana, è conseguente alla rilevante diminuzione del numero di tamponi da programmare giornalmente.

Attiva dal 18 aprile scorso nell’area individuata nei pressi della sede di Medicina dello Sport di Carpi, sono stati effettuati quasi 3.000 test, tra tamponi (1.776) e indagini sierologiche (1.111), con punte rispettivamente di 84 (il 24 aprile) e 62 (il 5 maggio). Una modalità snella e sicura – le persone da sottoporre al test venivano convocate e fatte attendere in auto, dove veniva effettuato il tampone - che ha permesso di ampliare la capacità diagnostica, grazie al prezioso contributo degli operatori del Servizio di Sorveglianza Sanitaria AUSL.

“Vorrei ringraziare gli operatori che hanno lavorato alla postazione drive through di Carpi, allestito con tempestività nella massima sicurezza – dichiara Silvana Borsari, direttrice sanitaria AUSL –. Grazie a questa attività è stato possibile fornire una risposta più celere alle esigenze dei cittadini e dei sanitari, rappresentando inoltre un valido supporto al lavoro del Servizio di assistenza domiciliare e dell’Igiene Pubblica”.

Resta invece in funzione la postazione drive through di Modena, già utilizzata per gli operatori sanitari AUSL sin dal 18 marzo e il cui accesso è stato successivamente esteso anche ai cittadini modenesi per aumentare il numero di test giornalieri. Proseguono infine le attività di prelievo e tampone domiciliare e nelle strutture socio-sanitarie in ogni distretto.