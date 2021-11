Covid come influenza e rischi long covid? A maggio quella previsione che la realtà sembra confermare

'Noi ci aspettiamo che in autunno questa patologia non scomparirà, rimarrà endemica, senza picchi così evidenti ma con i picchi che normalmente potrebbe avere anche una normale influenza stagionale'. Lo prevedeva nel maggio del 2021 il Direttore Sanitario del Policlinico di Modena, a margine di un incontro stampa, su nostra domanda sugli scenari che, dopo i drammatici picchi della curva di contagi e di ricoveri dell'inverno e una situazione primaverile estiva che stava allentando la pressione sulle strutture ospedaliere, erano previsti per l'autunno e l'inverno. Una risposta, quella del direttore che, ora che l'autunno è arrivato, si sta prospettando come assolutamente azzeccata. Non solo rispetto agli effetti della vaccinazione, sul fronte della riduzione delle ospedalizzazioni, ma anche sugli effetti del covid nel lungo periodo, per chi il covid lo ha avuto. Una frontiera per buona parte ancora sconosciuta dove gli studi e le analisi forniscono quotidianamente dati scientifici utili, inseriti nei modelli predittivi delle strutture sanitarie (oggetto in parte anche di quell'incontro stampa del maggio scorso), per dare una risposta sempre più mirata ed efficace, sia dal punto di vista clinico sia dal punto di vista dell'organizzazione delle strutture sanitarie ed ospedaliere; strutture che oltre alla gestione del Covid, dovranno continuare a fornire risposte ai non-covid. Una risposta che prospettò come definita anche la necessità di procedere con una terza dose per il personale sanitario, buona parte del quale, alle porte dell'estate, aveva già ricevuto la seconda dose. 'Questa è una patologia che prima non c'era, ci sarà e dovremo strutturarci per seguire anche in follow-up tutti quelli pazienti che hanno avuto complicanze post-covid e che andranno seguite nel tempo, insieme ovviamente a tutte le persone che, fuori da questi gruppi, continueranno ad affluire in osedale' - affermava sei mesi fa il direttore Sircana a La Pressa. 'Per questo dobbiamo continuare a vaccinare, anche perché dovremo riprendere con le vaccinazioni degli operatori e di tutti gli altri'Gi.Ga.