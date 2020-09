Covid, donate 20 visiere protettive per le cra

Si tratta di una azienda, che da oltre vent’anni produce visiere per diversi ambiti lavorativi. Nel corso dell’emergenza dovuta alla pandemia ha elaborato un nuovo progetto di dispositivi di protezione modello Save4U, certificati CE e specifici per le esigenze del personale medico, sanitario e assistenziale.

Sono destinate in particolare agli operatori delle Case residenza per anziani le 20 visiere facciali protettive, certificate per l’uso medico e sanitario, che sono state donate al Comune di Modena.

