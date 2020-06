Terranno un presidio davanti alla sede della Regione Emilia Romagna per chiedere verità sulle morti nelle Case protette per anziani e che sulle morti da Covid non cada un temuto silenzio. Sono i comitati dei familiari dei pazienti contagiati e deceduti per COVID 19 e degli operatori impiegati nelle strutture socio-sanitarie. 'I tanti decessi e contagi all'interno delle RSA e delle CRA sono avvenuti nel silenzio assordante delle istituzioni e ad oltre tre mesi dall'inizio dell'emergenza sanitaria continuano ad essere sottaciuti e minimizzati anche dall'amministrazione regionale che avrebbe dovuto garantire e verificare il rispetto di tutte le misure necessarie ad evitare la diffusione del contagio nelle strutture tutelando la salute dei pazienti e dei lavoratori.Nonostante continuino a raccontarci che è andato tutto bene e che il “sistema ha retto”, i dati e le storie dei lavoratori e degli anziani deceduti raccontano una realtà ben diversa che non può e non deve essere nascosta.Quanto è accaduto - affermano - non è determinato dal caso, ci sono delle responsabilità amministrative e politiche ed è per questo che chiediamo all'Amministrazione Regionale un confronto affinchè venga fatta immediatamente chiarezza su quanto è accaduto, che venga dato ascolto alle segnalazioni dei familiari e dei lavoratori che si sono scontrati in questi mesi con una gestione approssimativa dell'emergenza sanitaria''Il modello socio-sanitario della nostra Regione ha mostrato in questi mesi l'incapacità di garantire il diritto alla salute e ad un'assistenza sanitaria adeguata - si legge nella nota firmata da USB Emilia Romagna, Comitato familiari delle vittime delle CRA/RSA di Modena e Provincia, Familiari dei pazienti di Asp Città di Bologna, Familiari dei pazienti Istituto Sant'Anna Bologna, Familiari dei pazienti di Parma'Il taglio delle risorse, i meccanismi di accreditamento e la conseguente privatizzazione di tali servizi ha creato un sistema inadatto a prevenire e a tutelare al massimo gli ospiti delle strutture e i lavoratori. La mancanza di personale, il basso rapporto tra pazienti e operatori, la mercantilizzazione dei servizi alla persona sono stati gli elementi che hanno reso debole un sistema di cura inadatto a tutelare le persone.Tale sistema di cura dell'anziano va ripensato e riorganizzato mettendo al centro le esigenze dei pazienti e dei lavoratori. Ed è anche per questo che martedì saremo davanti alla Regione, per chiedere che vengano individuate soluzioni reali, per una radicale modifica delle strutture che metta al centro l'interesse e la salute degli ospiti eliminando la logica del mercato e del risparmio nei servizi di cura della persona'