Covid, in 14 mesi ricoverati 5000 pazienti Covid a Modena

Era il 23 febbraio 2020 quando l'azienda ospedaliero universitaria di Modena ha ricoverato il primo paziente positivo al covid-19: nei successivi 14 mesi sono stati circa 5mila i pazienti covid positivi ricoverati tra Policlinico e Baggiovara. La mortalità è scesa dal 21,1% della prima data al 18% della seconda fino al 13,9% della terza. E ancora: nei mesi più duri della pandemia un ricoverato su tre aveva il covid.Sono solo alcuni dati raccolti in questi mesi dalla Task Force aziendale che ha costruito il sistema di reportistica in tempo reale necessario per pianificare il governo della situazione degli ospedali modenesi.Nel dettaglio sono stati 5037 i ricoveri covid fra Policlinico e Baggiovara da marzo 2020 ad aprile 2021. Durante la prima ondata sono stati 992 i pazienti entrati dal 22 febbraio al 30 giugno, se l'estate ha allentato temporaneamente la morsa con 115 ricoveri, dal 2 settembre sono purtroppo schizzati a 2285 gli ingressi fino al 31 gennaio, seguiti dai 1625 della terza ondata dal primo febbraio al 30 aprile. La settimana con il maggior numero di ricoveri Covid è stata quella dal 9 al 15 novembre 2020 con 218 nuovi ingressi, mentre fra il 28 settembre e il 4 ottobre. Si è invece registrato martedì 23 marzo, all'indomani del piccolo della terza serata, il più alto tasso di incidenza di presenti covid sul totale dei ricoverati il 33,2% con 346 pazienti covid su 1042 totali.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.