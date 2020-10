Covid, mancano anestesisti a Modena sospeso il parto indolore

'Considerato il crescente impegno dei medici del Servizio di Anestesia e Rianimazione per la pandemia da Covid-19, l’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Modena si vede costretta a sospendere temporaneamente l'attività di partoanalgesia a partire dal 2 novembre 2020. L’attività verrà ripresa non appena l’evoluzione della situazione epidemiologica lo consentirà'. Con questa nota Policlinico e Baggiovara informano dello stop al cosiddetto parto indolore per le partorienti. Una misura estrema dovuta, come spiega l'azienda, alla mancanza di anestesisti a causa dell'emergenza Covid.