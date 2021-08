Covid Modena, 28 ricoverati negli ospedali della provincia

Il totale di positivi Covid segnalati a livello regionale, lunedì 2 agosto, per la provincia di Modena è di 66.881 (erano 66.389 lo scorso 26 luglio).Al 2 agosto, in provincia di Modena sono accertati 996 (erano 626 il 26 luglio, +59%) casi di persone con in corso l’infezione da Covid-19. Di questi, 968 sono in isolamento domiciliare o presso altre strutture. Sono 28 (erano 9 il 26 luglio, +211%) i pazienti assistiti in regime di ricovero negli ospedali della provincia.Le persone in isolamento domiciliare sono 1.706 (erano 1.184 il 26 luglio, +44%). In particolare 968 (erano 617) persone covid positive. Dei positivi in isolamento domiciliare 21 sono accolti presso l’Hotel Tiby. 738 (erano 567) contatti stretti di casi accertati in isolamento.Al 28 luglio il 32,6% della popolazione risulta ancora suscettibile. I non suscettibili (67,4%) sono costituiti principalmente da persone che hanno avuto unicamente almeno una dose di vaccino (57,7%) e da persone che hanno avuto solo una diagnosi di infezione tramite tampone PCR (4,2%). Tuttavia la quota di suscettibili aumenta al 47,3% se si considerano protette da vaccino solo le persone che hanno ricevuto entrambi le dosi di vaccino, che come noto fornisce una maggior protezione dall’infezione.Considerando le fasce di età si rileva una forte disomogeneità, legata alla diversa copertura vaccinale. La percentuale di suscettibili decresce infatti notevolmente all’aumentare della fascia di età.