Covid Modena: 69 contagi, due morti e quattro ricoverati

In provincia di Modena, su 69 nuovi positivi , 42 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 22 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 4 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio, 1 è risultato positivo al test pre-ricovero. Si aggiungono 123 nuovi guariti. Ad oggi i guariti complessivi sono 59.052. I sintomatici sono 42, gli asintomatici 27. Tre le persone ricoverate in Reparto, una in Terapia intensiva.Si registrano 2 decessi:Uomo di 81 anni di ModenaDonna di 94 anni di ModenaEcco dove si sono verificati i nuovi casi:Bomporto 1Carpi 10Castelfranco 1Castelvetro 2Concordia 1Fanano 1Finale Emilia 1Fiorano 1Formigine 1Maranello 5Marano 1Medolla 1Mirandola 1Modena 12Nonantola 4Novi 1Pavullo 11Sassuolo 4Savignano 1Serramazzoni 2Soliera 1Spilamberto 1Vignola 2Fuori provincia 3