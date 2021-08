Covid Modena, ad oggi 53 persone ricoverate

È sempre in aumento, seppur con percentuali di crescita più basse rispetto alle ultime settimane, il trend relativo a numero di persone esaminate, nuovi casi, percentuale di positività e ricoveri giornalieri. Continua la crescita della percentuale di cittadini non suscettibili al virus. Sono 53 i pazienti Covid positivi ricoverati, a lunedì 16 agosto, negli ospedali modenesi (erano 42 il 9 agosto, +26%). Da report regionale risultano ricoverati 45 pazienti covid positivi in AOU e 8 all’Ospedale di Carpi.Il totale di positivi segnalati a livello regionale, lunedì 16 agosto, per la provincia di Modena è di 68.152 (erano 67.483 lo scorso 9 agosto). Sono accertati 1.553 (erano 1.340 il 9 agosto, +16%) casi di persone con in corso l’infezione da Covid-19. Di questi, 1.500 sono in isolamento domiciliare o presso altre strutture.Al 16 agosto sono in isolamento 2.267 (erano 2.257 il 9 agosto, +0,4%) persone. In particolare: 1.500 (erano 1.298) persone covid positive. Dei positivi in isolamento domiciliare 14 sono accolti presso l’Hotel Tiby. 767 (erano 959) contatti stretti di casi accertati in isolamento.All’11 agosto il 27,8% della popolazione risulta ancora suscettibile. I non suscettibili (72,2%) sono costituiti principalmente da persone che hanno avuto unicamente almeno una dose di vaccino (62,4%) e da persone che hanno avuto solo una diagnosi di infezione tramite tampone PCR (3,6%).Tuttavia la quota di suscettibili aumenta al 41,5% se si considerano protette da vaccino solo le persone che hanno ricevuto entrambi le dosi di vaccino, che come noto fornisce una maggior protezione dall’infezione.Considerando le fasce di età si rileva una forte disomogeneità, legata alla diversa copertura vaccinale. La percentuale di suscettibili decresce infatti notevolmente all’aumentare della fascia di età.