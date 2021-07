Covid Modena, aumentano contagiati e crollano i ricoveri

Nell’ultima settimana si è osservato un aumento dei nuovi casi e della percentuale di positività a Modena, nonostante il calo del numero delle persone esaminate. Ancora in diminuzione il numero di ricoveri giornalieri, mentre aumenta la percentuale di cittadini non suscettibili al virus. Sono 6 i pazienti Covid positivi ricoverati (erano 16 il 5 luglio, -62%), a martedì 20 luglio, negli ospedali modenesi. Nessuno di questi è ricoverato in terapia intensiva.Il totale di positivi segnalati a livello regionale per la provincia di Modena è invece di 66.063 (erano 65.832 lo scorso 5 luglio). Al 19 luglio, in provincia di Modena sono accertati 372 (erano 308 il 5 luglio, +20%) casi di persone con in corso l’infezione da Covid-19. Di questi, 363 sono in isolamento domiciliare o presso altre strutture.Al 19 luglio sono in isolamento 739 (erano 578 il 5 luglio) persone. In particolare: 363 (erano 292) persone covid positive. Dei positivi in isolamento domiciliare 3 sono accolti presso l’Hotel Tiby. 376 (erano 286) contatti stretti di casi accertati in isolamento.Al 14 luglio il 37,9% della popolazione risulta ancora suscettibile. I non suscettibili (62,1%) sono costituiti principalmente da persone che hanno avuto unicamente almeno una dose di vaccino (52,5%) e da persone che hanno avuto solo una diagnosi di infezione tramite tampone PCR (4,8%). La quota di suscettibili aumenta al 55,8% se si considerano protette da vaccino solo le persone che hanno ricevuto entrambi le dosi di vaccino, che come noto fornisce una maggior protezione dall’infezione.