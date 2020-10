Covid Modena, torna incubo Cra: ricoverati 5 ospiti della Villa Parco

Ieri 5 pazienti della struttura Casa residenza Anziani Villa Parco di Modena sono stati ricoverati presso il reparto di Malattie infettive del Policlinico con sintomatologia dovute al covid e che l’infezione è stata confermata tramite tampone oro-nasofaringeo.

Immediatamente la Direzione ha concordato con l’Azienda USL di Modena e il Comune di Modena un sopralluogo, effettuato questa mattina, con l’obiettivo di valutare la situazione e attivare tutti gli interventi possibili per contrastare l'eventuale espansione del contagio. In particolare già nella giornata di oggi l’Ausl ha organizzato l’effettuazione dei tamponi a tutti gli ospiti e al personale e ha disposto l’isolamento degli ospiti all’interno dei rispettivi piani.

L’Azienda sanitaria ha inoltre richiesto l’accurata sanificazione di tutti gli ambienti e l’individuazione di spazi da adibire all’isolamento di persone con sintomatologie sospette, che saranno da assistere attraverso personale dedicato unicamente a tale area. È dunque stata predisposta l’area al primo piano dove saranno collocati anche gli ospiti che dovessero risultare positivi al tampone. Ai fini del rispetto delle misure di isolamento è stato richiesto alla struttura il potenziamento degli Oss in turno notturno (un operatore in ogni piano) e della presenza infermieristica per garantire la copertura h24.

Per garantire supporto e monitoraggio costante della situazione, l’Azienda sanitaria ha attivato dalla giornata di domani, il potenziamento medico attraverso un geriatra Ausl che prenderà in carico i pazienti presso la zona rossa in collaborazione col medico di struttura e ha disposto l’attivazione degli strumenti di telemedicina per consentire l’assistenza in remoto e il collegamento h24 con gli specialisti del Policlinico di Modena.

La struttura, che non era mai stata in precedenza interessata da episodi positività al covid, ospita attualmente 54 persone a fronte dei 64 posti autorizzati. Per garantire la sicurezza di personale, ospiti e familiari, si è resa necessaria l’interruzione delle visite dall’esterno e degli inserimenti di nuovi pazienti.