Covid Modena, tre in Terapia intensiva: tra loro un 63enne vaccinato

Sono 25 i pazienti con tampone positivo ricoverati oggi al Policlinico, 3 dei quali in terapia intensiva, di cui uno vaccinato. 21 pazienti sono ricoverati per le conseguenze del Covid-19, mentre i restanti 4 per altre patologie, con riscontro occasionale di tampone positivo.'L’età media dei pazienti ricoverati per le conseguenze del Covid è 71 anni. L’età media dei pazienti vaccinati è 72,6 anni, quella dei non vaccinati 60,77 - spiega l'azienda sanitaria -. L’età media dei pazienti ricoverati tra Terapia Intensiva è 63,6 anni. Il paziente vaccinato è un uomo di 63 anni con una condizione di pregressa fragilità'.