Covid, morto al Policlinico dopo 2 mesi di ricovero il dottor Guidetti

Lutto nel mondo della medicina modenese e nazionale. Il dottor Giorgio Guidetti, 67 anni, uno dei massimi esperti nel campo della vestibologia è morto al Policlinico di Modena dove era ricoverato da due mesi dopo aver contratto il Covid. Da sette anni presidente della Società italiana di vestibologia, Guidetti era originario di Reggio Emilia ma la sua carriera professionale è tutta legata a Modena. Fino al 2003 ha diretto il Servizio di Vestibologia e Rieducazione vestibolare del Policlinico di Modena per poi passare fino al 2010 all'Ausl di Modena. Dal 2010 al maggio 2015 è stato responsabile del reparto di audio-vestibologia al Ramazzini di Carpi. Dal 2015 lavorava al Poliambulatorio Chirurgico Modenese di Modena.E' stato anche direttore scientifico dell'Autodromo di Modena dove i Corsi di Guida sicura si basano appunto sul metodo di controllo della fissazione visiva che egli aveva messo a punto in collaborazione con professionisti della guida e sportivi.Appassionato sportivo, praticava ciclismo ed equitazione.

