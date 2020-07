Covid, nuovi contagi: oggi Emilia Romagna è la seconda peggior Regione

Con 42 nuovi ammalati l'Emilia Romagna oggi è la seconda peggior Regione d'Italia dietro alla Lombardia (56 nuovi malati). In Lombardia i tamponi però sono stati 4288, in Veneto 6118 e in Emilia Romagna 2302. In Italia, dall’inizio dell’epidemia almeno 244.624 persone (+190 rispetto a ieri) hanno contratto il virus. Di queste 35.058 sono decedute (+13 morti in un giorno).