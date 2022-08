Covid, oltre 4200 persone in isolamento a Modena: ecco dati per Comune

Sono 172 (il primo agosto erano 203) i pazienti Covid positivi ricoverati, a lunedì 8 agosto, negli ospedali modenesi. All’8 agosto in provincia di Modena sono accertati 4.404 (erano 5.468 il 1° agosto, -19%) casi di persone con in corso l’infezione da Covid-19.Da report regionale risultano ricoverati 97 pazienti covid positivi in AOU, 22 all’ospedale di Sassuolo e 53 negli ospedali a gestione Ausl.All’8 agosto sono in isolamento 4.232 persone covid positive (erano 5.265 il 1° agosto, -20%).Ecco la distribuzione sui Comuni della provincia di Modena.Bastiglia 32Bomporto 59Campogalliano 52Camposanto 20Carpi 472Castelfranco 153Castelnuovo 108Castelvetro 48Cavezzo 63Concordia 71Fanano 16Finale 89Fiorano Modenese 80Fiumalbo 11Formigine 187Frassinoro 12Guiglia 28Lama Mocogno 22Maranello 91Marano 23Medolla 50Mirandola 144Modena 1090Montecreto 11Montefiorino 12Montese 20Nonantola 108Novi di Modena 87Palagano 10Pavullo nel Frignano 121Pievepelago 18Polinago 13Prignano 14Ravarino 46Riolunato 10San Cesario 40San Felice 90San Possidonio 28San Prospero 66Sassuolo 167Savignano 43Serramazzoni 51Sestola 19Soliera 79Spilamberto 64Vignola 151Zocca 31Fuori Provincia 12TOTALE 4232