Covid, ora a Modena il vaccino (quarta dose) si fa anche dal medico di base

La somministrazione dei nuovi vaccini per la quarta dose vedrà presto il coinvolgimento dei Medici di medicina generale di tutto il territorio modenese. Il percorso di collaborazione, a partire dalla firma dell’accordo regionale, è stato avviato anche in provincia di Modena.La campagna di vaccinazione da parte dei medici partirà nelle prossime settimane e sarà preceduta da una comunicazione ai cittadini sulle modalità di accesso; rimangono comunque attive le vaccinazioni presso i Punti vaccinali, con possibilità di accesso alla quarta dose anche alle nuove categorie previste dalle indicazioni ministeriali.“I medici di famiglia saranno fondamentali per proseguire la campagna vaccinale anti-covid in questa nuova fase che ci aspetta e che vede, purtroppo, un rialzo dei contagi – dichiara Anna Maria Petrini, Direttrice generale dell’Azienda USL –.'Questa vaccinazione non è tempo dipendente come invece lo è l'antinfluenzale, che si deve effettuare in un arco temporale molto ristretto nei mesi invernali e sulla quale come medici saremo comunque impegnati accanto all'Ausl – osserva Dante Cintori, segretario provinciale FIMMG –. I medici di famiglia di Modena sono stati tra i primi in Regione come adesione alla vaccinazione anticovid, quindi l'impegno per noi sarà massimo nel reclutare tra i nostri assistiti le persone che devono terminare i richiami. Chiediamo ai cittadini di avere pazienza e non sovraccaricare le segreterie dei medici, faremo conoscere al più presto le modalità di vaccinazione e cercheremo di dare a tutti una risposta, dando così continuità alla campagna di vaccinazione anticovid sul territorio'.