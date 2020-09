Covid, su 10 casi nel modenese uno è in terapia intensiva

I 1 0 nuovi casi di coronavirus registrati in provincia di Modena si trovano in 9 casi in isolamento domiciliare mentre un caso è in terapia intensiva. Su 10 nuovi positivi, 2 sono stati diagnosticati al rientro dall’estero (1 dall’Albania, 1 dall’Ucraina), 4 sono stati individuati in quanto contatti di casi noti, 2 sono risultati positivi in seguito a uno screening aziendale, 2 sono casi sporadici.I nuovi casi si sono verificati a Bomporto (1), Castelfranco (2), Modena (5), Sassuolo (1) e un caso non è residente in provincia.Si aggiungono 16 nuovi guariti con due tamponi negativi e 15 guariti clinicamente. Alla data di oggi sono 4053 le persone guarite clinicamente, di cui 3916 con anche il doppio tampone negativo.