Covid: un anno fa in Emilia Romagna i contagi erano 48, oggi sono 2674

Il paragone dà la misura di quanto il Covid sia ancora un problema nel nostro Paese. Un anno fa in Emilia Romagna i contagi erano infatti infinitamente inferiori rispetto a oggi, i reparti Covid erano meno occupati e vi erano meno decessi. Solo in terapia intensiva vi erano più persone.Ecco il paragone puntuale.Il 15 giugno 2021 i nuovi contagi in Regione erano 48. I pazienti ricoverati in terapia intensiva erano 56, 279 quelli negli altri reparti Covid. Due mortiIl 15 giugno 2022 i nuovi contagi in Regione sono 2674. I pazienti ricoverati nelle terapie intensive sono 25 e i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 672. Quattro morti.Ma i dati sono paragonabili anche per i giorni antecedenti.Il 14 giugno 2021 i nuovi contagi in Regione erano 137.Il 14 giugno 2022 i nuovi contagi in Regione sono stati 1737. I pazienti ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono stati 25, l’età media e quelli ricoverati negli altri reparti Covid 681. Cinque decessi.Il 13 giugno 2021 i nuovi contagi in Regione erano 123. I pazienti ricoverati in terapia intensiva erano 62, 288 quelli negli altri reparti Covid. Tre morti.Il 13 giugno 2022 i nuovi contagi in Regione sono stati 1265. I pazienti ricoverati nelle terapie intensive sono stati 29, quelli ricoverati negli altri reparti Covid 680. Cinque morti.