Covid, un solo ricovero a Modena. Nessun decesso

In provincia di Modena, su 241 nuovi positivi, i sintomatici sono 14; 3 sono stati individuatiattraverso l'attività di contact tracing; per 224 è ancora in corso l'indagine epidemiologica. Una persona è stata ricoverata in Reparto. Nessun decessoEcco dove si sono verificati i nuovi casi:Bomporto 4Campogalliano 3Camposanto 6Carpi 21Castelfranco 11Castelnuovo 7Cavezzo 2Finale Emilia 8Fiorano 5Formigine 13Guiglia 5Maranello 6Marano 2Medolla 1Mirandola 9Modena 74Montese 4Nonantola 6Novi 2Pavullo 9Ravarino 1San Cesario 4San Felice 1San Possidonio 1San Prospero 1Sassuolo 12Savignano 2Serramazzoni 3Soliera 2Spilamberto 1Vignola 5Zocca 1Fuori provincia 9