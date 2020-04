Cra Castiglioni e Stradi, Comitato corregge l'Ausl: 41 morti in 3 mesi

Vogliamo fare chiarezza e dare un'informazione trasparente, puntuale e semplice in relazione ai reali dati dei decessi presso le CRA 'Opera Pia Castiglioni' di Formigine' e 'Stradi' di Maranello.

Nella CRA 'Castiglioni' il 30/01/2020, data ufficiale di inizio dell'emergenza, i residenti erano 53, alla data del 20/04/2020 la struttura contava 23 decessi di cui 21 dopo dopo l'adozione del primo decreto regionale (23/02/2020) per il contenimento dell'epidemia; nella CRA 'Stradi' a fine febbraio 2020 i residenti erano 60, alla data del 19/04/2020 la struttura contava 18 decessi fra i residenti.

I numeri si riferiscono, come detto, unicamente ai residenti; abbiamo notizie di altri decessi riguardanti ospiti non residenti sia rispetto all a CRA 'Castigioni', che alla CRA 'Stradi'.

Il numero dei tamponi positivi non è dato significativo in quanto non è mai stato documentato nè il numero dei test effettuati nè l'elenco delle persone interessate.

Tale dato oltre ad essere non rappresentativo, se utilizzato, rischia di avere effetti manipolatori in grado di dare una fuorviante rappresentazione di una realtà che ogni giorno si rivela essere più drammatica.

Il rispetto per le persone anziane decedute sole, senza il conforto dei propri cari, fra immani sofferenze in un letto di una struttura, il rispetto per i loro familiari, per gli operatori sanitari, i quali stanno pagando un prezzo troppo elevato per la loro opera, e per i cittadini che vogliono informazioni veritiere, impone che venga fatta chiarezza sulle modalità di gestione della pandemia all'interno delle strutture.

La volontà di fare chiarezza e di dare risposte certe ad una simile situazione non deve allarmare chi è nella consapevolezza di avere agito con la dovuta diligenza e di avere operato con pribità e rettitudine. Atteggiamenti di ultronea difesa fanno invece propendere per inspiegabili timori.

La specchiata volontà di ricerca della verità, lontana da qualsiasi intento speculativo, risiede nel fatto che ad oggi i famigliari interessati non hanno intrapreso alcun approccio giudiziale/risarcitorio incaricando professionisti del settore.

Molteplici sono comunque gli esposti già depositati presso la Procura della Repubblica di Modena quale unico Ufficio deputato alla ricerca della verità ed altri verranno inoltrati dagli appartenenti allo scrivente Comitato.

Comitato familiari della vittime nella CRA/rsa di Modena e Provincia





Una nota che arriva dopo quella dell'Ausl (di cui La Pressa ha dato conto) che aveva parlato di un numero inferiore di decessi per Covid.